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Прохор Шаляпин заявил о необходимости холить и лелеять настоящего мужчину

Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин пошутил о том, что идеальная женщина должна "холить и лелеять" настоящего мужчину. Исполнитель стал гостем YouTube-проекта "PROжизнь".

Прохор Шаляпин заявил о необходимости холить и лелеять настоящего мужчину
Фото: Инстаграм

Шаляпин заявил, что якобы мужчине много не требуется — женщине всего-то стоит прийти, приготовить что-нибудь вкусненькое, подарить немного любви и уйти на работу.

"Настоящего мужчину нужно холить и лелеять. Желательно, чтобы он, конечно, не работал. Дома сидел и занимался собой, не хозяйством, потому что это не мужское дело. Детьми тоже мужчина не должен заниматься", — посмеялся Шаляпин.

Прохор отметил, что сам не жалуется на жизнь, но, как и все, хотел бы иметь семью. При всем этом ютиться в однокомнатной квартире с женой и детьми не планирует.

Прохор Шаляпин уже был трижды женат. Каждая из его жен была старше него, поэтому он заполучил славу "любителей женщин постарше". А недавно он заявил, что устал от женщин и не хочет пока строить любовь.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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