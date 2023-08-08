Российский певец Прохор Шаляпин заявил, что в данный момент женщины его не интересуют

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Российский певец Прохор Шаляпин признался, что устал от любовных отношений, поэтому не хочет новых знакомств с женщинами.

Фото: Фото с личного Инстаграм*-аккаунта Прохора Шаляпина

По словам артиста, сейчас он предпочитает находиться в тишине. Певец поделился, что ему требуются покой и душевное равновесие вместо романов.

"В данный момент меня не интересуют женщины, никакие — ни постарше, ни помоложе", — отметил Шаляпин в беседе с Леди Mail.ru.

Он добавил, что любовные приключения ему пока не нужны.

Ранее Шаляпин рассказал о пластической операции, которую сделал ради любимой женщины. Артист сообщил, что возлюбленная подтолкнула его на процедуру по уменьшению носа. При этом Шаляпин заявил об осторожном отношении к разного рода хирургическим вмешательствам.

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