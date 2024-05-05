Вареные яйца или яичница: что вреднее есть — полезно знать всем

Эксперты рассказали, в каком виде полезнее есть яйца

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В статье мы расскажем, какие яйца полезнее: вареные или жареные.

Фото: https://www.flickr.com/photos/54423233@N05/13916201522/ by Matthew Murdoch is licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Что полезнее есть

Вареные яйца содержат больше белка, чем яичница. Кроме того, эта пища подходит людям, которые придерживаются здорового питания, потому что вареные яйца содержат меньше жира. Однако яичница содержит больше полезных жиров, поскольку вареные яйца готовятся без добавления масла, в них меньше калорий, чем в яичнице.

При жарке часть полезных веществ и витаминов разрушается, в отличие от варки. Яичница является хорошим источником белка, полезных жиров, витаминов и минералов, но важно выбрать полезное растительное масло. Лучше всего подойдет оливковое или топленое.

Какой самый полезный способ есть яйца

Врачи называют яйца-пашот самыми полезными. При таком типе подготовки белок уже денатурирован, что облегчает его переваривание. При этом температурная деструкция аминокислот меньше.

Помните, что быстрое приготовление сохраняет больше питательных веществ, но их биодоступность немного меньше.