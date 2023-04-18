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МК: певец из РФ Прохор Шаляпин заявил, что ради любимой женщины уменьшил важный орган — нос

1:26
Шоу-бизнес

После того, как народный артист РФ Филипп Киркоров вызвал удивление своим последним преображением, признавшись в открытую, что сделал пластическую операцию, представители шоу-бизнеса изменили своё отношение к этой теме. В социальных сетях стали появляться истории знаменитостей о том, как они тоже использовали хирургические вмешательства для изменения внешности. Певец Прохор Шаляпин признался в интервью "МК", что и он сделал пластическую операцию.

МК: певец из РФ Прохор Шаляпин заявил, что ради любимой женщины уменьшил важный орган — нос

"Если бы не женщина, я бы и не подумал об этом", — сказал он.

Шаляпин сообщил, что уменьшил свой нос, и на данный шаг его подтолкнула возлюбленная. Она также сделала пластическую операцию на этом органе и убедила певца, что это ему тоже нужно.

После этого Шаляпин относится к хирургическим вмешательствам с осторожностью. Артист отметил, что современный мир ставит мужчин в условия, когда уход за собой и забота о внешности становятся важными. В настоящий момент Шаляпин уделяет внимание базовым средствам ухода.

"Сейчас я ухаживаю за своей кожей с помощью различных средств, таких как молочко для тела, средства по уходу за лицом, крем под глаза, особенно когда кожа нуждается в увлажнении. В настоящее время я не прибегаю к инъекциям", — подытожил Шаляпин.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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