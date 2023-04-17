Филипп Киркоров отреагировал на репризу Максима Галкина* о появлении в зоне СВО "в прозрачных колготках"

1:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Филипп Киркоров в эфире программы НТВ "Ты не поверишь!" в своём характерном непонятном стиле отреагировал на шутку Максима Галкина* о его возможном появлении на фронте. Певец заявил, что для спасения чьей-то жизни пойдёт на передовую в колготках, пишет EADaily.

"Меня ничем не испугаешь", — сказал бывший муж Аллы Пугачёвой.

Напомним, что в конце марта в Сети появился видеоролик, в котором Галкин* шутил о том, что если Киркоров окажется на фронте, то наступит перемирие.

"Особенно если в руках будет голова Скабеевой", — добавил комик с насмешкой, сравнивая представляемую картину с логотипом бренда Versace.

После того, как "шутку" негативно оценили адекватные люди из параллельной реальности, Киркоров получил поддержку от латышской певицы Лаймы Вайкуле, которая высказала мнение, что Галкин* и его юмор непонятны некоторым людям.

Комик не забыл пошутить и над заслуженными ветеранами сцены, которые начали карьеру вместе с Пугачёвой в те времена, когда его ещё не было на свете.

"Мне говорят, мол, он пожилой человек, он вынужден подстраиваться под власть, он боится, что у него заберут пенсию. Ой, я сейчас расплачусь… Знаете, говорят, если курице отрубить голову, она может ещё минут пять бегать. Если у Петросяна забрать пенсию, он ещё лет 200 в Дубае будет отдыхать!" — пошутил юморист.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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Филипп Киркоров