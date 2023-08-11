Актёр Владимир Епифанцев назвал Россию "фашистским государством"

0:36 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Владимир Епифанцев назвал Россию "фашистским государством".

Фото: Instagram

Об этом сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

"Пора ему, видимо, собирать манатки и валить в "нефашистские" страны, где можно будет с Пахомовым "Зеленый слоник" переснять (после смены пола, естественно)", — комментирует ведущий Первого канала.

Кстати, картину "Зеленый слоник" запрещено распространять судом Петербурга, что, по всей вероятности, актёр и называет "самым хорошим", наравне со сменой пола, подытожил Осташко.

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