Сивков: "Предупреждаю, будьте бдительны, готовится измена"

1:16 Your browser does not support the audio element. Политика

Сохранившиеся либералы в российской власти, ностальгирующие по "девяностым", готовят заключение позорного мира с Украиной на нынешних позициях.

Фото: Правда.Ру

Об этом сообщил военный эксперт Константин Сивков.

"То, что сегодня происходит, очень сильно напоминает события середины 90-х годов, когда точно так же, всякий раз, когда Россия стояла на пороге уничтожения бандитов из Чечни, начинались переговоры, остановка военных действий под лозунгами необходимости прекращения кровопролития", — в эфире телеканала "Красная линия" сказал аналитик.

Фронтовики и офицеры прекрасно понимают, что за закулисные игрища политиканов вину потом возложат на Верховного, как тогда на Ельцина и на ВС РФ. Как тогда у Ельцина вокруг были лживые деятели, так и сейчас много таких, к сожалению, во власти, отметил Сивков.

Мирные переговоры сейчас закончатся не просто миром, это закончится серьёзнейшими последствиями для страны, поскольку та часть бюрократии, которая продалась Западу, постарается убрать Владимира Путина, подчеркнул обозреватель.

"Ещё раз обращаю внимание наших граждан — будьте бдительны, готовится измена", — подытожил Сивков.

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