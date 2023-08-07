Собчак попыталась снять с себя вину за интервью с Паниным*

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак нашла способ оправдаться за интервью с уехавшим из России актёром Алексеем Паниным*. Она заявила в своей соцсети, что беседа с артистом стала более популярной у зрителей, чем вышедший недавно на её YouTube-канале документальный фильм.

Фото: rg.ru

По словам Собчак, фильм, посвящённый детям с особенностями здоровья, не выступивших на специальной Олимпиаде в Казани, набрал 246 тысяч просмотров, а интервью с Паниным* за три дня — четыре миллиона.

Собчак попыталась снять с себя вину за это, отметив, что она делает разный контент на любой вкус.

Журналистка считает, что она — всего лишь зеркало процессов, происходящих с "прекрасной аудиторией".

Напомним, интервью с Паниным* вышло на YouTube-канале Собчак 31 июля.

* Внесён Минюстом РФ в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента

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