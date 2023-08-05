Алексей Панин* заявил, что передал переписку с Киркоровым украинским журналистам

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Алексей Панин* объяснил, что заставило его рассказать пикантную историю о Филиппе Киркорове в интервью Ксении Собчак.

Фото: https://ptzgovorit.ru

Панин* снял видео, в котором заявил, что Филипп Киркоров якобы прислал ему сообщение с упрёками, в которых обвинял его во вранье.

Звезда фильма "Жмурки" объяснил, что выразил уважение королю российской эстрады, однако обвинил его в том, что он поддерживает Владимира Путина.

Вскоре Панин догадался, что данная переписка может стать компроматом против него в суде, так как Киркоров обратился за помощью к юристам. Это соображение заставило Панина переслать его переписку с певцом украинским журналистам. Он отметил, что таким образом пытается избежать вырывания его слов из контекста.

* Внесён Минюстом РФ в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента.

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Переписка Панина с Киркоровым