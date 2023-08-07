VK организует благотворительную ярмарку с продажей вещей Киркорова, Тимати и других

В воскресенье, 13 августа, компания VK организует благотворительную ярмарку под названием VK Star Market в пространстве Yauza Place в Москве.
Гости события смогут приобрести одежду и аксессуары от известных артистов и блогеров, таких как
Мероприятие будет проходить в формате "гараж сейла", где каждый желающий сможет внести свой вклад в доброе дело как путем приобретения предметов, так и пожертвования своей одежды для благотворительности и переработки.
Среди ярких предложений участников акции:
Собранные средства будут направлены в благотворительный фонд "Второе дыхание" через сервис "VK добро", как сообщили представители пресс-службы.
Кроме того, часть нереализованных предметов также окажется на аукционе в сообществе "VK добра", где их сможет приобрести любой пользователь. Список участников акции включает также актера Сергея Бурунова, певца Звонкого и других артистов и блогеров.
В рамках мероприятия будут предоставлены бесплатные мастер-классы по умелому повторному использованию вещей с добавлением новой функциональности и повышением их ценности, а также по изготовлению украшений. Также запланированы открытые лекции на тему осознанного потребления и актуальных модных тенденций. Эти мероприятия проведут
Для участия в лекциях и мастер-классах необходимо предварительно зарегистрироваться на встрече в "ВКонтакте".
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