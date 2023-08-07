VK организует благотворительную ярмарку с продажей вещей Киркорова, Тимати и других

2:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В воскресенье, 13 августа, компания VK организует благотворительную ярмарку под названием VK Star Market в пространстве Yauza Place в Москве.

Фото: https://bankstoday.net/wp-content/uploads/2022/01/Depositphotos_536475428_L.jpg

Гости события смогут приобрести одежду и аксессуары от известных артистов и блогеров, таких как

Филипп Киркоров,

Тимати,

Влад А4

и Валя Карнавал.

Мероприятие будет проходить в формате "гараж сейла", где каждый желающий сможет внести свой вклад в доброе дело как путем приобретения предметов, так и пожертвования своей одежды для благотворительности и переработки.

Среди ярких предложений участников акции:

Филипп Киркоров предоставит на продажу расшитый золотом халат,

Тимати предложит доску для серфинга,

Влад А4 подготовил футболки и свитшоты,

а Валя Карнавал представит кожаный плащ.

Собранные средства будут направлены в благотворительный фонд "Второе дыхание" через сервис "VK добро", как сообщили представители пресс-службы.

Кроме того, часть нереализованных предметов также окажется на аукционе в сообществе "VK добра", где их сможет приобрести любой пользователь. Список участников акции включает также актера Сергея Бурунова, певца Звонкого и других артистов и блогеров.

В рамках мероприятия будут предоставлены бесплатные мастер-классы по умелому повторному использованию вещей с добавлением новой функциональности и повышением их ценности, а также по изготовлению украшений. Также запланированы открытые лекции на тему осознанного потребления и актуальных модных тенденций. Эти мероприятия проведут

стилист Гоша Карцев,

главный редактор Telegram-канала "Луис Иванович Вьютон" Евгения Белоусова,

блогеры,

представители фонда "Второе дыхание"

и эксперты из VK.

Для участия в лекциях и мастер-классах необходимо предварительно зарегистрироваться на встрече в "ВКонтакте".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.