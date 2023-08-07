Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Херсонской области предотвратили теракт
Врач: длительный стресс ведет к изнеможению
Политолог Ищенко о ресурсах России в СВО: "Хватит до конца существования человечества"
Метеоролог: жара скоро уйдет и погода станет комфортной
Повышение роста цен на индейку на 6,5% назвали минимальным
Россиянам пообещали до 16 тысяч рублей на подготовку детей к школе
IT-специалист: новый способ оплаты улыбкой может сыграть на руку мошенникам
Эксперт: для прорыва фронта армией России назрели все условия
Глава Союза турагентств призвал дать срок за неудачную поездку детей в Турцию

VK организует благотворительную ярмарку с продажей вещей Киркорова, Тимати и других

2:05
Шоу-бизнес

В воскресенье, 13 августа, компания VK организует благотворительную ярмарку под названием VK Star Market в пространстве Yauza Place в Москве.

VK организует благотворительную ярмарку с продажей вещей Киркорова, Тимати и других
Фото: https://bankstoday.net/wp-content/uploads/2022/01/Depositphotos_536475428_L.jpg

Гости события смогут приобрести одежду и аксессуары от известных артистов и блогеров, таких как

  • Филипп Киркоров,
  • Тимати,
  • Влад А4
  • и Валя Карнавал.

Мероприятие будет проходить в формате "гараж сейла", где каждый желающий сможет внести свой вклад в доброе дело как путем приобретения предметов, так и пожертвования своей одежды для благотворительности и переработки.

Среди ярких предложений участников акции:

  • Филипп Киркоров предоставит на продажу расшитый золотом халат,
  • Тимати предложит доску для серфинга,
  • Влад А4 подготовил футболки и свитшоты,
  • а Валя Карнавал представит кожаный плащ.

Собранные средства будут направлены в благотворительный фонд "Второе дыхание" через сервис "VK добро", как сообщили представители пресс-службы.

Кроме того, часть нереализованных предметов также окажется на аукционе в сообществе "VK добра", где их сможет приобрести любой пользователь. Список участников акции включает также актера Сергея Бурунова, певца Звонкого и других артистов и блогеров.

В рамках мероприятия будут предоставлены бесплатные мастер-классы по умелому повторному использованию вещей с добавлением новой функциональности и повышением их ценности, а также по изготовлению украшений. Также запланированы открытые лекции на тему осознанного потребления и актуальных модных тенденций. Эти мероприятия проведут

  • стилист Гоша Карцев,
  • главный редактор Telegram-канала "Луис Иванович Вьютон" Евгения Белоусова,
  • блогеры,
  • представители фонда "Второе дыхание"
  • и эксперты из VK.

Для участия в лекциях и мастер-классах необходимо предварительно зарегистрироваться на встрече в "ВКонтакте".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Пролежавшая мертвой в квартире женщина оказалась вдовой Рубена Симонова

Вдова Рубена Симонова Светлана Джимбинова задолжала 156 тысяч рублей за коммунальные услуги.

Пролежавшая мёртвой в квартире режиссёр Светлана Джимбинова оказалась вдовой Рубена Симонова
Потерявшего конечность ветерана СВО избили в Забайкальском крае
Ветерана СВО жестоко избили в Забайкалье
Российский школьник зарезал подругу из-за ревности
Лобода и Барских отказались выступать на одной сцене с Меладзе
Корабли РФ и КНР подошли к Аляске. Америка не понимает: "А нас за что?" Любовь Степушова Возрождение Херсонщины: область ждёт новых людей Дарья Асламова Разведчик назвал два условия запрета всей техники Apple в РФ Олег Володин
Почему отношения Украины и Польши ухудшились
"Твоя трагедия и боль": Проклова рассказала о жертвах Мирошниченко ради карьеры
Появилось видео затопления танка ВСУ в реке вместе с экипажем
Появилось видео затопления танка ВСУ в реке вместе с экипажем
Последние материалы
Экономист: российский рубль скоро начнет укрепляться
Baza: на могиле военкора Татарского нашли дрон
На проспекте Генерала Дорохова в Москве произошло ДТП с шестью автомобилями
Россиянка избила маленькую дочь после ссоры с сожителем и получила четыре года
Житель Подмосковья пожаловался на цех из-за похожего на герб Украины логотипа
Депутат Госдумы Спиридонов: замена автопарка чиновников будет происходить "плавно"
Скончался режиссёр фильма "Изгоняющий дьявола" Уильям Фридкин
VK организует благотворительную ярмарку с продажей вещей Киркорова, Тимати и других
В метрополитене Петербурга начали бесплатно раздавать воду из-за жаркой погоды
В Москве городские службы продолжают работать в усиленном режиме из-за жары
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников