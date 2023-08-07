Юлия Чичерина рассказала об уехавших из России артистах: "Клеймо труса и предателя"

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

С начала СВО многие артисты покинули Россию. По этому поводу выразила мнение певица и автор песен Юлия Чичерина, которая регулярно даёт концерты в Донбассе.

Фото: Instagram

"Гордым артистам, боящимся позора, клеймо труса и предателя — уже страшнейшее наказание, от которого не спрятаться нигде. Только покаяться и остаётся", — считает она.

По мнению певицы, все артисты из РФ, которые разбежались по миру, распространяют русскую культуру, так что работают на нас. На самом деле они "поливают помоями" свою страну. Это Чичерина называет грубым невежеством.

Артистка также высказала своё отношение к представителям бизнеса. Она подчеркнула, что не против людей, занимающихся торговлей, но есть те, кто продают Отчизну за личную выгоду. Как сообщает сайт aif.ru, певица уважает тех бизнесменов, которые приносят пользу родине.

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Чичерина - Моя Спарта