Актер Алексей Зубков окончательно отрекся от России

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Многие украинские знаменитости до начала спецоперации на Украине зарабатывали свои гонорары в России. Однако после 24 февраля многие из них решили отказаться от любых связей с РФ. Недавно в этом списке оказался звезда отечественных сериалов Алексей Зубков.

Фото: соцсети

Алексей родился в Мурманске, однако в 14 лет семья была вынуждена переехать в Киев. На Украине Зубкову не удалось построить актерскую карьеру. Однако в России он получил особую популярность как сериальный актер, который играл мужественных героев.

Многие зрители помнят Алексея по работам в сериалах: "День святого Валентина", "Спасти Веру", "Вероника", "Любить и верить" и многим другим. Несмотря на популярность в России, актер принял решение вернуться в родной Киев. По словам самого Зубкова, он всегда чувствовал себя украинцем.

Сейчас Алексей живет со своей супругом в загородном доме недалеко от Киева. Его актерская карьера практически остановилась, лишь изредка его зовут сняться в эпизодических ролях.

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