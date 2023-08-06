Дочь Ларисы Гузеевой работает гримером на съемках фильма "Мальвина"

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова разоткровенничалась в социальных сетях. Оказывается, что девушка работает гримером на съемочной площадке фильма "Мальвина".

Фото: Instagram

Наследница Гузеевой рассказала, что недавно ей пришлось гримировать актера Никиту Ефремова. По признанию девушки, она замазывала артисту синяки под глазами.

"Иногда по утрам, ненароком заглядывая в глаза Никиты Ефремова, я замечаю что-то, что отдаленно напоминает взгляд заключенного концлагеря. Но, быстро замазав синеву под его глазами, бросив взгляд через зеркало на свою работу, я вспоминаю, что мы просто снимаем кино", — поделилась дочь телеведущей.

Ольга Бухарова родилась в 2000 году в браке актрисы Ларисы Гузеевой с ресторатором Игорем Бухаровым.

Ранее актер Никита Ефремов рассказал, сколько килограммов ему пришлось сбросить ради роли Пьеро.

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