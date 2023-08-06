Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова разоткровенничалась в социальных сетях. Оказывается, что девушка работает гримером на съемочной площадке фильма "Мальвина".
Наследница Гузеевой рассказала, что недавно ей пришлось гримировать актера Никиту Ефремова. По признанию девушки, она замазывала артисту синяки под глазами.
"Иногда по утрам, ненароком заглядывая в глаза Никиты Ефремова, я замечаю что-то, что отдаленно напоминает взгляд заключенного концлагеря. Но, быстро замазав синеву под его глазами, бросив взгляд через зеркало на свою работу, я вспоминаю, что мы просто снимаем кино", — поделилась дочь телеведущей.
Ольга Бухарова родилась в 2000 году в браке актрисы Ларисы Гузеевой с ресторатором Игорем Бухаровым.
Ранее актер Никита Ефремов рассказал, сколько килограммов ему пришлось сбросить ради роли Пьеро.
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