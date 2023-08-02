Актер Никита Ефремов похудел ради роли Пьеро в фильме "Мальвина"

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский актер Никита Ефремов сейчас снимается в новом фильме "Мальвина". Для участия в одной из главных ролей звезде пришлось сбросить лишние килограммы. Накануне актер общался с подписчиками в соцсетях и раскрыл секрет своего похудения.

Фото: m.gazeta.ru

По словам Никиты, он сбросил 6,5 килограммов. Артист признался, что похудеть за короткий срок ему помогли усиленные тренировки и подсчет калорий. Ефремов отметил, что для правильного сброса веса стоит обращаться к специалистам.

Стоит отметить, что Никита Ефремов не раскрывает имя персонажа, которого он будет играть в этом фильме. Однако пытливые фанаты уже догадались, что он исполнит роль Пьеро.

Главную роль в картине сыграет блогерша и телеведущая Настя Ивлеева. Актрисе также пришлось сбросить лишние килограммы — звезда похудела на 10 кг.

Ранее телеведущая Ида Галич раскрыла секрет своего похудения на 20 килограммов за 4 месяца.

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