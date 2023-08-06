Балерина Анастасия Волочкова напугала россиян обнаженным видом

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Балерину Анастасию Волочкову недавно обсуждала вся страна из-за того, что она решила справить нужду прямо на своем участке под елью. Произошло это прямо под окнами соседей, которые сняли все на видео. Этот скандал еще долго обсуждали в прессе и различных ток-шоу.

Фото: sportkp.ru

Видимо, балерина решила повторить свой "успех" и отправилась во двор позагорать. Для того, чтобы загар лег ровнее она предпочла полностью раздеться. Сначала она качалась в подвесном кресле, а затем переместилась на газон, прикрывая интимные места на фото домашним питомцем. Соответствующие снимки звезда опубликовала в соцсетях.

Однако восторга от поклонников она не получила, даже наоборот — у нее заметили изъяны. Например, дряблую кожу, которая обвисла из-за изнуряющих диет. К слову, Волочкова питается один раз в день с минимальным количеством калорий.

Количество негативных сообщений под снимками стало зашкаливать, поэтому Анастасия закрыла возможность комментировать ее посты в соцсетях.

Ранее балерина Анастасия Волочкова рассказала о своих профессиональных травмах.

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