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Балерина Анастасия Волочкова рассказала о своих профессиональных травмах

Шоу-бизнес

Скандальная балерина Анастасия Волочкова в беседе с "Пятам каналом" призналась, что получила за свою карьеру множество травм, однако отменить выступление из-за этого ей пришлось лишь однажды.

Балерина Анастасия Волочкова рассказала о своих профессиональных травмах
Фото: rnews.ru

Волочкова призналась, что самой серьезной травмой в ее жизни был вывих плеча в 2008 году. По ее словам, это произошло из-за интенсивных тренировок для шоу "Ледниковый период".

"Меня тогда за руки дергали так, что у меня плечо выходило из сустава почти каждый день", — рассказала артистка.

Балерина сказала, что тогда ей хотели проводить операцию, но она отказалась и решила проблему самостоятельно. Она укрепила упражнениями мышечный корсет, плечи и руки, благодаря чему восстановилась.

В беседе с журналистами звезда также сообщила, что за профессиональную карьеру балерины она травмировала голеностоп, а также получила очень серьезное растяжение связок, из-за которого отменила спектакль в Большой театре.

Ранее Анастасия Волочкова поддержала певицу Славу в конфликте с хирургов Хайдаровым.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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