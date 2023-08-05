Певец Виктор Рыбин вспомнил, как фанатки оставили его без трусов на концерте

1:24 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лидер группы "Дюна" Виктор Рыбин вспомнил забавную историю, как в начале карьеры фанатки в буквальном смысле оставили его без трусов после концерта. Об этом певец рассказал в эфире подкаста "Неформат" на Первом канале.

Фото: Instagram

По воспоминаниям музыканта, событие произошло в 1996 году, когда композиции группы "Дюна" уже имели популярность, но сами участники не осознавали этого.

"Много народу, сцена, куча оборудования. Я еще неопытный был, мне милиционеры машут, чтобы я выходил в одну сторону, а я перепутал и пошел в другую. И тут я попал в руки девушек. Я никогда не думал, что я какой-то интерес представляю для них, но я ушел тогда только в кроссовках, прикрывая интимную зону!" — вспомнил артист.

Рыбин отметил, что тогда у него только начинались отношения с певицей Натальей Сенчуковой, поэтому он боялся ей признаться. Однако, когда она узнала, то не стала устраивать сцен ревности, а с того дня начала шутить, что боится отпускать любимого на гастроли в одиночестве.

Недавно семейство Виктора Рыбина стало поводом для обсуждений в шоу-бизнесе. Его 24-летний сын всего спустя 10 месяцев развелся со своей супругой, а уже через месяц завел новую девушку.

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