Брак 24-летнего Рыбина-младшего с одноклассницей Дарьей Алябьевой продлился всего 10 месяцев.
Сын именитой пары артистов Василий Рыбин не долго горевал после семейной драмы. Уже через месяц молодой человек привел в дом новую избранницу — 19-летнюю танцовщицу Валерию.
Пара решила долго не думать и сразу познакомить всех родственников. Молодые люди устроили семейный ужин в компании звездных родителей Василия и родителей девушки. Об этом событии они с радостью рассказали в социальных сетях.
"У нас сегодня важное событие. Родители знакомятся", — рассказала Валерия.
Стоит отметить, что Сенчукова и Рыбин одобряют выбор своего наследника. Однако уверены, что в этот раз Василий не будет торопиться со свадьбой. При этом звездные родители до последнего считали, что бывшая невестка их сын одумаются и помирятся.
Ранее в Сети восхитились внешностью Василия Рыбина. Многие поклонники считают, что молодой человек похож на голливудского актера Джейсона Момоа.
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