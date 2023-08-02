Сын Рыбина и Сенчуковой после скандального развода познакомил родителей с новой девушкой

Брак 24-летнего Рыбина-младшего с одноклассницей Дарьей Алябьевой продлился всего 10 месяцев.

Фото: Instagram

Сын именитой пары артистов Василий Рыбин не долго горевал после семейной драмы. Уже через месяц молодой человек привел в дом новую избранницу — 19-летнюю танцовщицу Валерию.

Пара решила долго не думать и сразу познакомить всех родственников. Молодые люди устроили семейный ужин в компании звездных родителей Василия и родителей девушки. Об этом событии они с радостью рассказали в социальных сетях.

"У нас сегодня важное событие. Родители знакомятся", — рассказала Валерия.

Стоит отметить, что Сенчукова и Рыбин одобряют выбор своего наследника. Однако уверены, что в этот раз Василий не будет торопиться со свадьбой. При этом звездные родители до последнего считали, что бывшая невестка их сын одумаются и помирятся.

Ранее в Сети восхитились внешностью Василия Рыбина. Многие поклонники считают, что молодой человек похож на голливудского актера Джейсона Момоа.