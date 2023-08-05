Певица Анна Семенович принимает себя такой, какая она есть. Несмотря на это артистка не позволяет себе полностью расслабиться и запустить фигуру. Но иногда она перестает контролировать себя.
Звезда поделилась с поклонниками личным видео, в котором она нарушает один из главных собственных запретов. Проголодавшаяся после концерта в Новосибирске Семенович заказала посреди ночи салат в номер. Поедая оливье на камеру, Анна призналась, что ей совершенно не стыдно.
"Мне вкусно и обалденно", — призналась певица.
Ранее актриса Настасья Самбурская поделилась секретом своей стройной фигуры.
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