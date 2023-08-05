Телеведущая Лариса Гузеева вернулась в кресло бессменной ведущей шоу "Давай поженимся!". В первом после почти года перерыва выпуске компанию артистке составила ее собака.
Недавно в Москве прошли съемки первых выпусков нового сезона шоу "Давай поженимся!". Телеведущая Лариса Гузеева продолжает публиковать уникальные кадры из-за кулис проекта. На этот раз звезда поделилась фотографией из гримерки, в которой она позирует перед зеркалом вместе со своим питомцем — собакой Жужей.
"Мы с Жужей готовимся к премьерному выпуску нашего проекта. Вы знаете, почему я была раньше такой злой? Да потому, что у меня не было такой собачонки", — с иронией написала Гузеева.
Ранее актриса Лариса Гузеева показала, как проходят съемки нового сезона "Давай поженимся!"
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