Телеведущая Лариса Гузеева собралась вести шоу "Давай поженимся!" вместе с собакой Жужей

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лариса Гузеева вернулась в кресло бессменной ведущей шоу "Давай поженимся!". В первом после почти года перерыва выпуске компанию артистке составила ее собака.

Фото: pulse.mail.ru

Недавно в Москве прошли съемки первых выпусков нового сезона шоу "Давай поженимся!". Телеведущая Лариса Гузеева продолжает публиковать уникальные кадры из-за кулис проекта. На этот раз звезда поделилась фотографией из гримерки, в которой она позирует перед зеркалом вместе со своим питомцем — собакой Жужей.

"Мы с Жужей готовимся к премьерному выпуску нашего проекта. Вы знаете, почему я была раньше такой злой? Да потому, что у меня не было такой собачонки", — с иронией написала Гузеева.

Ранее актриса Лариса Гузеева показала, как проходят съемки нового сезона "Давай поженимся!"

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