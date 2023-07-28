Актриса Лариса Гузеева показала, как проходят съемки нового сезона "Давай поженимся!"

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Передача "Давай поженимся!" прочно закрепилась в сердцах зрителей и ждет своего возобновления. Зретели любят шоу за обаяние ведущей Ларисы Гузеевой. И радостная новость состоит в том, что новый сезон шоу стартует совсем скоро.

Не только поклонники проекта, но и команда "женилок", как сама Гузеева называет участников программы, испытывают трепет перед предстоящим сезоном. В своих соцсетях она поделилась трогательным видео со съемок.

Полтора года перерыва, по всей видимости, оказались долгими для всех коллег, и все они возвращаются к работе со слезами на глазах.

"Я плачу, все девки плачут, чувства непонятные, даже не могу это ни с чем сравнить", — говорит Гузеева. "Мы дома", — звучат комментарии за кадром.

Долгих 15 лет работы вместе оставили свой след, и разлука с коллективом серьезно ощущается. Однако главное, что Гузеева и ее команда снова вместе, что означает, что нас ждут драма, мемы и великие цитаты из шоу!

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