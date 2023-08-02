Певица Рита Дакота показала результат работы над фигурой

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Весной певица Рита Дакота и Федор Белогай официально стали мужем и женой. Несмотря на то, что они не устроили роскошную свадьбу, они сообщили, что основные торжества все еще впереди. Рита упомянула, что летом они планируют провести особенную вечеринку в честь этого радостного события в кругу близких друзей и она наденет свадебное платье.

Фото: Соцсети Риты Дакоты

Peopletalk пишет, что певица Рита часто делится своими личными историями с подписчиками в своих социальных сетях, а также публикует фотографии со своим мужем. Недавно она опубликовала фото из спортзала, что подтверждает то, что пара находится в прекрасной форме и заботится о своем здоровье.

Пара продолжают радовать своих поклонников своей счастливой и гармоничной жизнью вместе.

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