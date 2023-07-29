Страницу Алексея Панина в Instagram* взломали российские патриоты

1:18 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Утро 29 июля для беглого актера Алексея Панина началось не с добрых новостей. 45-летний артист обнаружил, что его страница в соцсетях была взломана.

Фото: dni.ru

"Всем привет! У меня взломали Instagram*. Сейчас мне позвонили близкие люди и сообщили об этом. Я не знаю, кому это нужно, не знаю, что делать. Сейчас будем думать", — сообщил Панин в других соцсетях.

Отметим, что со страницы были удалены практически все публикации, а на аватар поставили изображение Владимира Путина. Кроме того, саму страница также названа именем российского президента. Пока что никакая хакерская группа не призналась в этом действии, однако можно смело говорить, что это сделали российские патриоты.

Некоторые пользователи Сети предположили, что это мог сделать сам Алексей Панин, чтобы привлечь внимание к своей личности.

Напомним, что опальный актер Алексей Панин после начала спецоперации публично раскритиковал действия российских властей и выразил поддержку Киеву. Недавно он высказался про разочаровавших его российских артистов, поддержавших СВО.

*Организация запрещена на территории РФ

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