Стилист Джорд Ровалс рассказал, что Пугачева носит накладные волосы

1:17 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Стилист Джордж Ровалс, который работал с Аллой Пугачевой, оценил образ певицы на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале. Примадонна вышла в свет в летнем костюме с шортами в полоску, закрыв руки перчатками.

Фото: https://www.mk.ru

"Правильно, что Алла оголила ножки, надев шорты. Она всегда гордилась своими ногами, старалась их демонстрировать", — рассудил модный эксперт.

Стилист подчеркнул, что Алла научилась подбирать свои наряды так, чтобы не выглядеть пенсионеркой на фоне молодого мужа. Поэтому Ровалс считает, что Пугачеву можно смело называть иконой стиля.

В беседе с изданием "МК" Джордж Ровалс также выдал один из секретов Пугачевой. По его словам, у Аллы очень редкие и нежные волосы, поэтому она постоянно использует накладки.

"Алла визуально омолодилась и благодаря причёске. Она в Юрмале вновь использовала накладные волосы. Алла уже давно использует накладки. Сейчас технологии позволяют даже из нежных, не слишком густых волос, как у Пугачевой, сделать роскошную шевелюру", — заключил Ровалс.

Ранее в Сети появились кадры, на который 74-летняя Алла Пугачева курит сигарету.

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