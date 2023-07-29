Певицу Аллу Пугачеву засняли с сигаретой в руках

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В эти дни в Юрмале проходит музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву". Одним из приглашенных гостей стала Алла Пугачева. В Сети распространяется ролик, на котором две подруги позируют перед камерой и курят длинные сигареты.

Фото: соцсети

"Да, мы больные женщины! Да, нас все жалеют, потому что мы вредим своему здоровью! Нам нужен пепел, потому что мы возрождаемся из пепла!", — прокричали звезды.

Стоит напомнить, что в свое время Алла Пугачева практически лишилась голоса из-за вредной привычки. Звезда даже обещала бросить курить, когда у нее появились дети. В свою очередь Лайма Вайкуле лечилась от онкологии. Неизвестно, что заставило подруг пускать клубы дыма перед толпой, но очевидно, что предупреждение Минздрава о вреде курения касается всех.

Ранее пользователи Сети обратили внимание на траурный наряд, в котором Алла Пугачева и ее супруг пришли на музыкальный фестиваль.

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