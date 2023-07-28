Уехавшая из России певица Алла Пугачёва с мужем Максимом Галкиным* пришла на фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале. Подтверждающее фото публикуют в соцсетях. На снимке супруги замечены в рядах зрителей.
Ранее Вайкуле не раз заявила, что часть сборов за билеты будет направлена в помощь Украине и, в частности, ВСУ.
Многие россияне после такого объявления усомнились, что Примадонна придёт на фестиваль. Некоторые предполагали, что Алла Борисовна сделает вид, что неважно себя чувствует и отсидится на вилле "Марта".
Однако на второй день мероприятия Галкин* и Пугачёва всё же появились среди публики. Один из зрителей сделал их снимок сразу после начала концерта.
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Он инициативно вступил в контакт с украинскими боевиками.