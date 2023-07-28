Алла Пугачёва и Максим Галкин* пришли на фестиваль Вайкуле в Юрмале

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Уехавшая из России певица Алла Пугачёва с мужем Максимом Галкиным* пришла на фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале. Подтверждающее фото публикуют в соцсетях. На снимке супруги замечены в рядах зрителей.

Фото: https://t.me/mk_ru/37542

Ранее Вайкуле не раз заявила, что часть сборов за билеты будет направлена в помощь Украине и, в частности, ВСУ.

Многие россияне после такого объявления усомнились, что Примадонна придёт на фестиваль. Некоторые предполагали, что Алла Борисовна сделает вид, что неважно себя чувствует и отсидится на вилле "Марта".

Однако на второй день мероприятия Галкин* и Пугачёва всё же появились среди публики. Один из зрителей сделал их снимок сразу после начала концерта.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.

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