Состояние Аллы Пугачёвой в Юрмале ухудшилось

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Алла Пугачёва уже почти месяц не появляется на публике после переезда в Юрмалу вместе с семьёй из Израиля. По данным издания "7 Дней", певица не посетила музыкальный фестиваль, организованный её подругой Лаймой Вайкуле. В связи с этим начали распространяться слухи о возможном ухудшении состояния Примадонны.

Фото: eg.ru

Согласно информации издания, Пугачёва плохо перенесла перелёт из жаркого Израиля на Балтийское побережье из-за проблем с сердцем. Состояние певицы так ухудшилось, что она не может подняться с постели. Её ослабление вызывает беспокойство. Рядом с ней находятся муж, дети Лиза и Гарри, а также Вайкуле.

Дочь Пугачёвой Кристина Орбакайте также неожиданно прилетела в Юрмалу, прервав свои европейские каникулы с семьёй.

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Про состояние Пугачёвой