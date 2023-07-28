Мадонна отметила 40-летие с выхода своего первого альбома горячим танцем

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Спустя месяц после госпитализации 64-летняя Мадонна потихоньку приходит в себя: певица опубликовала видео, на котором танцует, отмечая 40-летие своего дебютного альбома.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Мадонны

"То, что я могу немного двигать своим телом и танцевать, заставляет меня чувствовать себя самой счастливой звездой в мире!" — пишет 64-летняя артистка в своих соцсетях.

Напомним, что около месяца поп-королева была неактивна в Сети. В начале июня ее госпитализировали с серьезной бактериальной инфекцией, из-за болезни певице пришлось отложить свой грандиозный концертный на несколько месяцев.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.