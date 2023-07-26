Мадонна была госпитализирована с бактериальной инфекцией

0:46 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

64-летняя Мадонна временно приостанавливает свое предстоящее турне, поскольку она выздоравливает от "серьезной бактериальной инфекции", которая потребовала ее госпитализации.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Мадонны

Поп-звезда провела несколько дней в отделении интенсивной терапии после того, как в субботу у нее развилась инфекция. Хотя ожидается, что Мадонна полностью поправится, она продолжает получать медицинскую помощь по мере прогрессирования заболевания.

Из-за состояния ее здоровья все обязательства, включая тур, на некоторое время будут отложены. Дальнейшая информация, включая новую дату начала тура и перенесенные концерты, будет доведена до сведения общественности, как только они станут доступны.

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