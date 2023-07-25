Известного блогера, бывшую участницу проекта "Дом-2" Викторию Боню проверит генеральная прокуратура РФ на предмет пропаганды запрещённых веществ.
Официальный представитель ФПБК Елена Крайт обратилась в генпрокуратуру с просьбой проверить Викторию Боню на рекламу запрещённых веществ. Все дело в ретвитах, которые блогер активно предлагает многомиллионной аудитории. В частности, Боня утверждает, что такой напиток, как аяуаска (отвар из галлюциногенных растений бассейна Амазонки) может помочь познать тайны мира и раскрыть суперсилу в человеке.
Крайт требует, чтобы в отношении Бони не только была проведена проверка, но также было принято решение о её наказании, а из соцсетей блогера была удалена любая реклама отвара и всяческое упоминание о нём.
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