Генпрокуратура РФ проверит Викторию Боню на предмет пропаганды запрещённых веществ

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известного блогера, бывшую участницу проекта "Дом-2" Викторию Боню проверит генеральная прокуратура РФ на предмет пропаганды запрещённых веществ.

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Виктории Бони

Официальный представитель ФПБК Елена Крайт обратилась в генпрокуратуру с просьбой проверить Викторию Боню на рекламу запрещённых веществ. Все дело в ретвитах, которые блогер активно предлагает многомиллионной аудитории. В частности, Боня утверждает, что такой напиток, как аяуаска (отвар из галлюциногенных растений бассейна Амазонки) может помочь познать тайны мира и раскрыть суперсилу в человеке.

Крайт требует, чтобы в отношении Бони не только была проведена проверка, но также было принято решение о её наказании, а из соцсетей блогера была удалена любая реклама отвара и всяческое упоминание о нём.

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