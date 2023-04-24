Виктория Боня сделала первую пластику лица: "Можете поздравить меня"

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер, экс-участница проекта "Дом-2" Виктория Боня, известная противница пластической хирургии, сделала первую операцию на лице.

Ранее Виктория Боня в своём личном блоге поделилась с подписчиками, что решилась на первую пластику лица. Однако ранее она негативно относилась к хирургической косметологии.

Знаменитость предстала перед поклонниками в чёрной компрессионной повязке на подбородке. Пока что Боня не раскрывает, какую именно процедуру сделала.

"Я иду по Дубаю, и меня прямо так узнают. Отёк прошел, и я хочу сказать, что можете поздравить меня с моей первой пластической операцией. Результат будет через четыре дня или пять дней", — сообщила Боня в соцсети.

Накануне знаменитость сняла компрессионную повязку и показала результат. На кадрах видно, что у Виктории стал более очерченный овал лица и скулы.

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