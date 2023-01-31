Боня и Краснова высмеяли стиль молодой жены Петросяна Татьяны Брухуновой

Бывшая участница "Дома-2" Виктория Боня и блогер Наталья Краснова раскритиковали стиль молодой жены Евгения Петросяна.

Жену Евгения Петросяна Татьяну Брухунову нередко критикуют за её стиль. В этот раз к числу критиков присоединились Виктория Боня и Наталья Краснова, сообщает StarHit.

По словам Бони, один из последних образов Брухуновой обошёлся ей примерно в полмиллиона рублей.

"Посмотри, какая невзрачная женщина стоит и держит сумку Prada за 315 тысяч рублей. Если бы я осталась жить в Краснокаменске, просто проклинала бы эту женщину. Мол, как это возможно? Мы в год столько не зарабатываем! Но это только сумочка, а брошь? 39 тысяч Yves Saint Laurent. Носочки Gucci 16 тысяч. 45 тысяч рублей очечки. Петросян неплохо потратился. Полмиллиона!" — поделилась Виктория Боня.

По мнению Натальи Красновой, у Татьяны может быть не самый лучший стилист, который подбирает достаточно странные образы для звёздной жены.

"При всём уважении к этой женщине, смотрю и мне так жаль… Ей стилист подбирает такие "луки" странные? Тебе не кажется, что у Петросяна есть запрос — сделайте из моей жены примерно Степаненко", — заявила блогер.

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