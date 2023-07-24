Известный телеведущий Иван Ургант заинтриговал поклонников новым фото на фоне двери с табличкой "Шоу Воли".
Недавно Иван Ургант в своей соцсети опубликовал фото, на котором он позирует на фоне двери с табличкой "Шоу Воли". Под снимком артист подписал: "Нашёл!"
Причина, по которой ведущей оказался возле студии, где снимают новое ток-шоу с ведущим Павлом Волей, неизвестна. Предположительно, Ургант может стать гостем новой программы.
Стоит отметить, что многие считают "Шоу Воли" главным конкурентом передачи "Вечерний Ургант", которая перестала выходить в эфир Первого канала после начала СВО.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Одесса — знаковый город для русской культуры. Поэтому киевский режим придумал и осуществил план по разрушению Спасо-Преображенского собора.