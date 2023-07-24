Иван Ургант может появиться на "Шоу Воли" в качестве гостя: ведущий опубликовал фото в соцсети

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный телеведущий Иван Ургант заинтриговал поклонников новым фото на фоне двери с табличкой "Шоу Воли".

Фото: Соцсети Ивана Урганта

Недавно Иван Ургант в своей соцсети опубликовал фото, на котором он позирует на фоне двери с табличкой "Шоу Воли". Под снимком артист подписал: "Нашёл!"

Причина, по которой ведущей оказался возле студии, где снимают новое ток-шоу с ведущим Павлом Волей, неизвестна. Предположительно, Ургант может стать гостем новой программы.

Стоит отметить, что многие считают "Шоу Воли" главным конкурентом передачи "Вечерний Ургант", которая перестала выходить в эфир Первого канала после начала СВО.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Иван Ургант о зарабатывании денег, хорошем юморе и Познере