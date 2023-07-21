Актёр Дмитрий Назаров потерял роль в фильме "Письмо Деду Морозу" из-за критики СВО на Украине

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Осудивший СВО на Украине актёр Дмитрий Назаров лишился роли в фильме Кирилла Кузина "Письмо Деду Морозу”.

Фото: ria.ru

Режиссёр картины пока не раскрывает все секреты кастинга, однако в беседе с изданием "Абзац” Кузин подчеркнул, что в фильме может сыграть певица и актриса Наталья Орейро. Предполагается, что Назаров должен был исполнить в картине роль Деда Мороза.

Ранее стало известно, что Дмитрия Юрьевича выгнали из фильма Петра Зеленова "12 стульев”, где он должен был примерить на себя образ Кисы Воробьянинова.

Часть материала уже была отснята, но продюсеры и режиссёр картины решили не рисковать из-за публичной критики спецоперации со стороны Назарова.

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