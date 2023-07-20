Певец Стас Пьеха рассказал, что во время съёмок проекта "Фабрика звёзд-4” не стирал одежду.
По словам артиста, он просто не умел пользоваться стиральной машинкой. Грязную одежду Стас выбрасывал и надевал новую.
"Скоро все вещи у меня закончились. Даже трусов не было. Так и ходил без них”, — заявил он в YouTube-шоу "Фабрика с Яной Чу”.
Чистые футболки и штаны Пьехе привозила сестра. Однако ближе к финалу проекта певец всё-таки научился стирать своё бельё.
Стас Пьеха занял третье место в проекте "Фабрика звёзд-4”. В качестве приза он получил продюсирование сольного альбома, музыкальный клип и мотороллер.
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