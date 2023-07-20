Певец Стас Пьеха признался, что не стирал одежду на "Фабрике звёзд-4"

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Стас Пьеха рассказал, что во время съёмок проекта "Фабрика звёзд-4” не стирал одежду.

Фото: irkutskmedia.ru

По словам артиста, он просто не умел пользоваться стиральной машинкой. Грязную одежду Стас выбрасывал и надевал новую.

"Скоро все вещи у меня закончились. Даже трусов не было. Так и ходил без них”, — заявил он в YouTube-шоу "Фабрика с Яной Чу”.

Чистые футболки и штаны Пьехе привозила сестра. Однако ближе к финалу проекта певец всё-таки научился стирать своё бельё.

Стас Пьеха занял третье место в проекте "Фабрика звёзд-4”. В качестве приза он получил продюсирование сольного альбома, музыкальный клип и мотороллер.

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Стас Пьеха | ФАБРИКА С ЯНОЙ ЧУРИКОВОЙ