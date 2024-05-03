Врач указала на возможные проблемы в будущем из-за татуировки, сделанной в молодости

Врач Марият Мухина предупреждает, что татуировки, сделанные в юности, могут вызвать серьезные проблемы в среднем возрасте. Она отмечает, что процедура татуажа, включая обезболивание, нарушение состояния кожи и нанесение красителей, может негативно сказаться на здоровье кожи.
"Одними из самых уязвимых точек являются здесь лимфатические узлы", — объяснила Марият Мухина.
Сначала пигменты воздействуют на кожу, которые часто остаются не проверенными. В молодости такие воздействия переносятся легче, поскольку организм обладает большей способностью к восстановлению. С возрастом последствия становятся более заметными. К примеру, накопление пигментов на коже может привести к лимфаденопатии — увеличению лимфатических узлов любого происхождения. После 40 лет такое развитие событий становится всё более вероятным и опасным.
Врач подчеркнула, что лимфаденопатию можно диагностировать по увеличению лимфатических узлов, высокой температуре и болезненным ощущениям в теле.
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