Врач указала на возможные проблемы в будущем из-за татуировки, сделанной в молодости

Врач Мухина: татуировки могут привести к увеличению лимфатических узлов

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач Марият Мухина предупреждает, что татуировки, сделанные в юности, могут вызвать серьезные проблемы в среднем возрасте. Она отмечает, что процедура татуажа, включая обезболивание, нарушение состояния кожи и нанесение красителей, может негативно сказаться на здоровье кожи.

Фото: commons.wikimedia. org by Clem Onojeghuo is licensed under public domain

"Одними из самых уязвимых точек являются здесь лимфатические узлы", — объяснила Марият Мухина.

Сначала пигменты воздействуют на кожу, которые часто остаются не проверенными. В молодости такие воздействия переносятся легче, поскольку организм обладает большей способностью к восстановлению. С возрастом последствия становятся более заметными. К примеру, накопление пигментов на коже может привести к лимфаденопатии — увеличению лимфатических узлов любого происхождения. После 40 лет такое развитие событий становится всё более вероятным и опасным.

Врач подчеркнула, что лимфаденопатию можно диагностировать по увеличению лимфатических узлов, высокой температуре и болезненным ощущениям в теле.