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Не стойте без дела: "СОГАЗ-Мед" рассказал, как провести майские праздники без ущерба для здоровья

"СОГАЗ-Мед": на майских праздниках не стоит выходить из привычного режима

1:53
Страхование

Многие россияне на майские праздники планируют отправиться на природу: устроить пикник, пообщаться с друзьями и т. д. "СОГАЗ-Мед" рассказал, как провести время отдыха без ущерба для здоровья.

"СОГАЗ-Мед": на майских праздниках не стоит выходить из привычного режима
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Защита от клещей

На природе обязательно нужен головной убор и одежда с длинным рукавом, чтобы защититься от клещей. Брюки следует заправить в носки, чтобы исключить доступ кровососов к коже. Для максимальной защиты можно воспользоваться специальным средством.

По возвращении домой нужно внимательно осмотреть одежду и себя, уделяя особое внимание зонам шее, подмышек и внутренней поверхности бедер. Обнаружив клеща, нужно немедленно обратиться в медицинскую организацию.

Корзина для пикника

Безопасных доз алкоголя не существует, предупреждает страховщик. Эксперты советуют выбирать безалкогольные напитки: чистую воду, домашние морсы и соки, чай и кофе.

Меню на праздники должно быть сбалансированным: 1/4 тарелки – белок (нежирное мясо, рыба, тофу, творог), 1/4 – углеводы (картофель, бобовые, цельнозерновой хлеб), 2/4 – клетчатка (овощи, фрукты, ягоды). 

Безопасные активности

Чтобы не съесть лишнего, "СОГАЗ-Мед" советует не стоять без дела, а заняться любой активностью: прогуляться по лесу, сделать разминку, поиграть в активные игры или с собакой. Для защиты глаз лучше использовать солнцезащитные очки.

Купаться в водоёмах пока не следует, так как ваод еще не прогрелась, предупреждают эксперты.

В целом страховщик рекомендует на майских праздниках оставаться в рамках привычного режима дня, больше двигаться и отдыхать от гаджетов.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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