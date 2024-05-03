Пригожин нашёл подходящие слова, чтобы описать первое интервью Ивлеевой после "голой" вечеринки

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с NEWS.RU заявил, что увидел искренность в словах блогерши Анастасии Ивлеевой. 33-летняя знаменитость дала первое интервью после скандала с "голой" вечеринкой.
Пригожин считает, что необходимо дать Ивлеевой возможность жить как нормальный человек, тем более для нее стало серьезным испытанием случившееся после тусовки в "Мутаборе".
"Каждый имеет право на ошибки, каждый имеет право на исправление. Мы не можем осуждать чужие ошибки. Видно, что Настя раскаивается. А ее начинают "бить" и унижать, это неправильно, лежачих не бьют", — подчеркнул Иосиф Пригожин.
Он уверен, что нельзя осуждать Ивлееву за тот выбор, который она приняла в настоящее время — раскаиваться и исправляться.
Ранее звезда "Дома-2" рассказал, что смог получить образование благодаря проекту.
Продюсер Иосиф Пригожин поделился праздничным контентом с торжества, посвящённого 57-летию Филиппа Киркорова.