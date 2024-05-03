Пригожин нашёл подходящие слова, чтобы описать первое интервью Ивлеевой после "голой" вечеринки

Пригожин после интервью Ивлеевой увидел раскаяние в глазах блогерши

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с NEWS.RU заявил, что увидел искренность в словах блогерши Анастасии Ивлеевой. 33-летняя знаменитость дала первое интервью после скандала с "голой" вечеринкой.

Фото: youtube.com by канал Ломовка Live is licensed under public domain

Пригожин считает, что необходимо дать Ивлеевой возможность жить как нормальный человек, тем более для нее стало серьезным испытанием случившееся после тусовки в "Мутаборе".

"Каждый имеет право на ошибки, каждый имеет право на исправление. Мы не можем осуждать чужие ошибки. Видно, что Настя раскаивается. А ее начинают "бить" и унижать, это неправильно, лежачих не бьют", — подчеркнул Иосиф Пригожин.

Он уверен, что нельзя осуждать Ивлееву за тот выбор, который она приняла в настоящее время — раскаиваться и исправляться.

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