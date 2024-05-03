Ивлеева раскрыла роль Пугачёвой в скандале с "голой" вечеринкой

Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева в беседе с Андреем Третьяковым призналась, что на протяжении четырех месяцев после "голой" вечеринки сидела дома и напевала песню Аллы Пугачёвой "Сильная женщина".
Она напела несколько строк из известной композиции с грустной улыбкой на лице.
"Крикну, а в ответ тишина, снова я осталась одна. Сильная женщина плачет у окна. Это то, что я пела на протяжении четырех месяцев", — поделилась Ивлеева.
При этом знаменитость отказалась комментировать свое отношение к тем коллегам, которые от нее отвернулись, и пожелала всем добра.
В этом же интервью Ивлеева рассказала, что свое 33-летие отметила поездкой на Донбасс.
Ранее Иосиф Пригожин прокомментировал интервью Анастасии Ивлеевой.
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