Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как приготовить мятный соус к мясу
Врачи дали ответ, от каких болезней защищает собака
Онколог Коржиков: онкозаболевания на фронте могут прогрессировать
Певица Шер предпочитает молодых бойфрендов, так как ее сверстники мертвы
Интересные факты о циниях
Китайские туристы составили 94% от общего количества посетителей Приморья
Певец Niletto оказался в больнице с разрывом ахиллова сухожилия
Укусил клещ — что делать? Подробная инструкция от эпидемиолога
Вложение в стиль: советы по выбору идеального пиджака
Ивлеева раскрыла роль Пугачёвой в скандале с "голой" вечеринкой

Ивлеева на протяжении четырех месяцев после "голой" вечеринки пела песню Пугачёвой

0:52
Шоу-бизнес

Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева в беседе с Андреем Третьяковым призналась, что на протяжении четырех месяцев после "голой" вечеринки сидела дома и напевала песню Аллы Пугачёвой "Сильная женщина".

Ивлеева на протяжении четырех месяцев после "голой" вечеринки пела песню Пугачёвой
Фото: youtube.com by канал Лука Ебков is licensed under public domain

Она напела несколько строк из известной композиции с грустной улыбкой на лице.

"Крикну, а в ответ тишина, снова я осталась одна. Сильная женщина плачет у окна. Это то, что я пела на протяжении четырех месяцев", — поделилась Ивлеева.

При этом знаменитость отказалась комментировать свое отношение к тем коллегам, которые от нее отвернулись, и пожелала всем добра.

В этом же интервью Ивлеева рассказала, что свое 33-летие отметила поездкой на Донбасс.

Ранее Иосиф Пригожин прокомментировал интервью Анастасии Ивлеевой.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Продюсер Иосиф Пригожин показал фото со дня рождения Филиппа Киркорова

Продюсер Иосиф Пригожин поделился праздничным контентом с торжества, посвящённого 57-летию Филиппа Киркорова.

Пригожин опубликовал кадры с праздника в честь дня рождения Киркорова
Иосиф Пригожин поспорил с подписчиками из-за Аллы Пугачёвой
Иосиф Пригожин вышел из себя из-за слов про Аллу Пугачёву: "Она передумала, и мы за ней должны бежать?"
Слизней как не бывало: вот чего они боятся, как огня — простая обработка избавит от вредителей
Daily Mail: Россия показала пример другим странам, как может помочь золото
Актёр Сергей Варчук: "Счастья, здоровья, благополучия и мирного неба над головой!"  Анжела Якубовская В ВСУ будут служить все: от туберкулёзников до психов Дмитрий Плотников Безопасность Сахеля отныне в руках бойцов российской армии. США покидают Нигер Любовь Степушова
Как сейчас выглядит 72-летняя мама певицы Жанны Фриске: "Фигура — статуэточка"
Ошибки при замене свечей, которые могут стоить вам "капиталку" двигателя
Как получить идеальную жареную картошку: пять несложных рекомендаций
Как получить идеальную жареную картошку: пять несложных рекомендаций
Последние материалы
Как приготовить мятный соус к мясу
Врачи дали ответ, от каких болезней защищает собака
Онколог Коржиков: онкозаболевания на фронте могут прогрессировать
Актёр Сергей Варчук: "Счастья, здоровья, благополучия и мирного неба над головой!" 
Певица Шер предпочитает молодых бойфрендов, так как ее сверстники мертвы
Интересные факты о циниях
Китайские туристы составили 94% от общего количества посетителей Приморья
Певец Niletto оказался в больнице с разрывом ахиллова сухожилия
Укусил клещ — что делать? Подробная инструкция от эпидемиолога
Вложение в стиль: советы по выбору идеального пиджака
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников