Ивлеева раскрыла роль Пугачёвой в скандале с "голой" вечеринкой

Ивлеева на протяжении четырех месяцев после "голой" вечеринки пела песню Пугачёвой

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева в беседе с Андреем Третьяковым призналась, что на протяжении четырех месяцев после "голой" вечеринки сидела дома и напевала песню Аллы Пугачёвой "Сильная женщина".

Фото: youtube.com by канал Лука Ебков is licensed under public domain

Она напела несколько строк из известной композиции с грустной улыбкой на лице.

"Крикну, а в ответ тишина, снова я осталась одна. Сильная женщина плачет у окна. Это то, что я пела на протяжении четырех месяцев", — поделилась Ивлеева.

При этом знаменитость отказалась комментировать свое отношение к тем коллегам, которые от нее отвернулись, и пожелала всем добра.

В этом же интервью Ивлеева рассказала, что свое 33-летие отметила поездкой на Донбасс.

Ранее Иосиф Пригожин прокомментировал интервью Анастасии Ивлеевой.