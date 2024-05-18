Ученые выяснили, что вспышки на Солнце достигли глубин океанов Земли

Мощный геомагнитный шторм, вызванный сильными вспышками на Солнце 10-11 мая, достиг морских глубин Земли. Об этом сообщили канадские исследователи из проекта Ocean Networks Canada (ONC) при Университете Виктории.
Подводные обсерватории ONC на западном и восточном побережьях Канады зафиксировали временное искажение магнитного поля планеты на глубине 2,7 километра.
Наиболее значительное магнитное смещение, изменившее направление компаса от +30 до -30 градусов, было зафиксировано на подводной площадке Folger Passage, которая является частью кабельной обсерватории ONC NEPTUNE у побережья острова Ванкувер.
Магнитные возмущения, вызванные солнечной бурей, были обнаружены во время проверок качества данных. Аномалии в показаниях приборов совпали с геомагнитным штормом, вызвавшим яркие полярные сияния в разных регионах Земли.
По словам ученых, следующие несколько лет станут пиком текущего солнечного цикла, поэтому подобные события будут происходить гораздо чаще, чем в предыдущие годы.
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