Илон Маск переворачивает игру: новый центр данных Tesla в Китае изменит будущее автопилота

Tesla активно работает над созданием центра данных в Китае для тренировки алгоритмов, необходимых для более полноценных автономных транспортных средств. Это решение является частью стратегического сдвига компании в ответ на замедление спроса на электромобили и усиление конкуренции.
Несмотря на предыдущие попытки получить одобрение китайских регуляторов на передачу данных, собранных её электромобилями в Китае, за пределы страны, теперь компания разрабатывает планы как для локальной обработки данных, так и для их передачи.
Посещение Элона Маска в Пекин, где он встречался с высшими чиновниками, в том числе с премьер-министром Ли Цяном, подчеркивает важность этих усилий. Кроме того, обсуждались возможности лицензирования системы FSD китайским производителям электромобилей. Это стремление использовать китайские данные для обучения алгоритмов может существенно повлиять на развитие технологий автономного вождения.
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