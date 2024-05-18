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Илон Маск переворачивает игру: новый центр данных Tesla в Китае изменит будущее автопилота

Tesla углубляет свое присутствие в Китае для разработки системы автопилота

1:03
Авто

Tesla активно работает над созданием центра данных в Китае для тренировки алгоритмов, необходимых для более полноценных автономных транспортных средств. Это решение является частью стратегического сдвига компании в ответ на замедление спроса на электромобили и усиление конкуренции.

Tesla углубляет свое присутствие в Китае для разработки системы автопилота
Фото: flickr.com by Maurizio Pesce is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Несмотря на предыдущие попытки получить одобрение китайских регуляторов на передачу данных, собранных её электромобилями в Китае, за пределы страны, теперь компания разрабатывает планы как для локальной обработки данных, так и для их передачи.

Посещение Элона Маска в Пекин, где он встречался с высшими чиновниками, в том числе с премьер-министром Ли Цяном, подчеркивает важность этих усилий. Кроме того, обсуждались возможности лицензирования системы FSD китайским производителям электромобилей. Это стремление использовать китайские данные для обучения алгоритмов может существенно повлиять на развитие технологий автономного вождения.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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