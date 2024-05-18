Илон Маск переворачивает игру: новый центр данных Tesla в Китае изменит будущее автопилота

Tesla углубляет свое присутствие в Китае для разработки системы автопилота

1:03 Your browser does not support the audio element. Авто

Tesla активно работает над созданием центра данных в Китае для тренировки алгоритмов, необходимых для более полноценных автономных транспортных средств. Это решение является частью стратегического сдвига компании в ответ на замедление спроса на электромобили и усиление конкуренции.

Фото: flickr.com by Maurizio Pesce is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Несмотря на предыдущие попытки получить одобрение китайских регуляторов на передачу данных, собранных её электромобилями в Китае, за пределы страны, теперь компания разрабатывает планы как для локальной обработки данных, так и для их передачи.

Посещение Элона Маска в Пекин, где он встречался с высшими чиновниками, в том числе с премьер-министром Ли Цяном, подчеркивает важность этих усилий. Кроме того, обсуждались возможности лицензирования системы FSD китайским производителям электромобилей. Это стремление использовать китайские данные для обучения алгоритмов может существенно повлиять на развитие технологий автономного вождения.