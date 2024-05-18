Немецкие ученые предупреждают: треть смертей от сердечно-сосудистых заболеваний связана с диетой

Треть смертей от болезней сердца и сосудов связана с нездоровым питанием

1:28 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Йенского университета в Германии установили, что около трети случаев смертности от сердечно-сосудистых заболеваний связаны с неправильным питанием. Эти результаты были опубликованы в журнале European Journal of Preventive Cardiology (EJPC).

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Исследование охватило анализ летальных исходов в Европе с 1990 по 2019 год, выявляя основные причины преждевременной смерти. В течение этого периода в 27 европейских странах умерло около 600 тысяч человек, из которых около 112 тысяч — в Германии.

Было установлено, что около трети преждевременных смертей из-за осложнений сердечно-сосудистых заболеваний были вызваны неправильным питанием. Основными ошибками в рационе оказались чрезмерное потребление соли, сахара и мяса, а также недостаток цельнозерновых продуктов и бобовых.

Максимальный процент смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, связанных с неправильным питанием, был зафиксирован в Словакии (48%) и Белоруссии (47%). Минимальный — в Испании (24%). В Германии этот показатель составил 31%.

Самыми распространёнными и опасными сердечно-сосудистыми заболеваниями оказались ишемическая болезнь сердца, инсульт и гипертония.