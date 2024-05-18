Бузова поцеловалась с Батрутдиновым прямо перед Давой

Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов устроили романтический поцелуй на шоу

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На финале шоу "Лига городов" на канале ТНТ Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов поцеловались в рамках постановочной сценки.

Фото: Wikipedia by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

Этот момент произошел на глазах у экс-возлюбленного Бузовой, блогера Давида Манукяна, который наблюдал за происходящим со смехом. Взаимоотношения Бузовой и Батрутдинова всегда были предметом слухов, однако сами артисты не подтверждали романтический интерес друг к другу.

Поцелуй на сцене шоу вновь вызвал множество обсуждений в общественности. Во время шоу Дава и Бузова также обсудили свои переживания и эмоциональные состояния после расставания, признавшись в пережитой депрессии.