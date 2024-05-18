Бузова поцеловалась с Батрутдиновым прямо перед Давой

На финале шоу "Лига городов" на канале ТНТ Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов поцеловались в рамках постановочной сценки.
Этот момент произошел на глазах у экс-возлюбленного Бузовой, блогера Давида Манукяна, который наблюдал за происходящим со смехом. Взаимоотношения Бузовой и Батрутдинова всегда были предметом слухов, однако сами артисты не подтверждали романтический интерес друг к другу.
Поцелуй на сцене шоу вновь вызвал множество обсуждений в общественности. Во время шоу Дава и Бузова также обсудили свои переживания и эмоциональные состояния после расставания, признавшись в пережитой депрессии.
Ксения Бородина, известная телеведущая, поделилась в своем Instagram* историями о том, как она столкнулась с неожиданной аллергической реакцией.