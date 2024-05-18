Британский турист найден мертвым в Таиланде: подробности трагедии

Британец был найден без признаков жизни в отеле Таиланда

1:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Британский турист отправился на отдых в Таиланд, где был найден мертвым в своем отеле. Об этом сообщил таблоид The Mirror.

Фото: Wikipedia by Fortepan is licensed under CC BY-SA 3.0

Согласно данным издания, Саймона Брауна, известного под прозвищем Брауни, обнаружили без признаков жизни в субботу, 11 мая. Семья туриста была "в полном шоке" от этой трагической новости.

Близкий друг Брауна, Марк Дэвис, рассказал журналистам, что Саймон много путешествовал и особенно любил Таиланд.

"Он был абсолютно здоров. Все его знали как очень общительного человека, который всегда готов был посмеяться", — отметил Дэвис.

Родственники сообщили, что транспортировка тела в Великобританию будет длительной и дорогостоящей. В связи с этим они организовали сбор средств, надеясь собрать 10 тысяч фунтов стерлингов (около 1,1 миллиона рублей). Причины трагедии пока не выяснены, говорится в источнике.