Звезда "Дома-2" Салибеков рассказал, как проект повлиял на его жизнь

Звезда "Дома-2" Салибеков смог получить образование благодаря телепроекту

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Участник популярного телепроекта "Дом-2" Тигран Салибеков в беседе с "Телепрограммой" признался, что благодаря реалити-шоу смог получить профессиональное образование.

Фото: youtube.com by канал ДОМ-2 Реалити is licensed under public domain

Так, он напомнил, что в рамках телестройки занимается массажем и делает это с удовольствием.

"Спасибо за это "Дому-2", что мне дали профессиональное образование", — заявил Салибеков, который смог открыть свой массажный салон.

37-летний участник телестройки Салибеков оказался на проекте, когда ему было 24 года. Он считает, что проект оказал на его жизнь колоссальное влияние.

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