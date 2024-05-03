Звезда "Дома-2" Салибеков рассказал, как проект повлиял на его жизнь

Участник популярного телепроекта "Дом-2" Тигран Салибеков в беседе с "Телепрограммой" признался, что благодаря реалити-шоу смог получить профессиональное образование.
Так, он напомнил, что в рамках телестройки занимается массажем и делает это с удовольствием.
"Спасибо за это "Дому-2", что мне дали профессиональное образование", — заявил Салибеков, который смог открыть свой массажный салон.
37-летний участник телестройки Салибеков оказался на проекте, когда ему было 24 года. Он считает, что проект оказал на его жизнь колоссальное влияние.
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