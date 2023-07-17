МК: Таисия Повалий заговорила по-украински за кулисами "Славянского базара” в Белоруссии

Певица Таисия Повалий заговорила по-украински за кулисами "Славянского базара” в Витебске.

Фото: mk.ru

В этом году Повалий по уже сложившейся традиции вновь стала гостем международного фестиваля искусств. Белорусский зритель радушно принял певицу.

Как сообщает издание "Московский Комсомолец”, таких продолжительных оваций на фестивале не удостоился ни один другой артист.

За кулисами Повалий пообщалась с журналистами. По просьбе представителей СМИ певица даже перешла на родной украинский язык, отметив, что использует его для общения с мамой.

Артистка призвала к миру и объяснила, почему с удовольствием каждый год приезжает в Витебск.

"Здесь я чувствую наше славянское единство. Нам нужно сохранить эти ценности и показать их всему миру. В этом и кроется наша сила и мощь. Главные ценности в жизни — это семья, вера и духовность”, — отметила певица.

После начала СВО на Украине Повалий переехала в Москву.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Таисия Повалий на фестивале "Славянский базар 2023"