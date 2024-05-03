Ловушка при покупке квартиры: как не нарваться на долги бывшего владельца

Эксперты рассказали, когда покупатель жилья обязан оплатить долги продавца

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

РИА Недвижимость, ссылаясь на экспертов, напоминает, что при покупке недвижимости новые владельцы могут столкнуться с чужими долгами по коммунальным платежам.

Фото: Министерство имущественных отношений Московской области is licensed under public domain

Специалисты уточняют, что по законодательству России, задолженность по ЖКХ, накопленная предыдущими собственниками, не перекладывается на новых владельцев, однако долги за капитальный ремонт являются исключением и переходят к новым владельцам.

Управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов предупреждает, что большой долг может указывать на финансовые трудности продавца, включая риск его банкротства.

Он советует покупателям требовать погашения всех задолженностей до завершения сделки, особенно если долг значительный.