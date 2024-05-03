Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как приготовить мятный соус к мясу
Врачи дали ответ, от каких болезней защищает собака
Онколог Коржиков: онкозаболевания на фронте могут прогрессировать
Певица Шер предпочитает молодых бойфрендов, так как ее сверстники мертвы
Интересные факты о циниях
Китайские туристы составили 94% от общего количества посетителей Приморья
Певец Niletto оказался в больнице с разрывом ахиллова сухожилия
Укусил клещ — что делать? Подробная инструкция от эпидемиолога
Вложение в стиль: советы по выбору идеального пиджака
Ловушка при покупке квартиры: как не нарваться на долги бывшего владельца

Эксперты рассказали, когда покупатель жилья обязан оплатить долги продавца

0:47
Экономика

РИА Недвижимость, ссылаясь на экспертов, напоминает, что при покупке недвижимости новые владельцы могут столкнуться с чужими долгами по коммунальным платежам.

Эксперты рассказали, когда покупатель жилья обязан оплатить долги продавца
Фото: Министерство имущественных отношений Московской области is licensed under public domain

Специалисты уточняют, что по законодательству России, задолженность по ЖКХ, накопленная предыдущими собственниками, не перекладывается на новых владельцев, однако долги за капитальный ремонт являются исключением и переходят к новым владельцам.

Управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов предупреждает, что большой долг может указывать на финансовые трудности продавца, включая риск его банкротства.

Он советует покупателям требовать погашения всех задолженностей до завершения сделки, особенно если долг значительный.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Продюсер Иосиф Пригожин показал фото со дня рождения Филиппа Киркорова

Продюсер Иосиф Пригожин поделился праздничным контентом с торжества, посвящённого 57-летию Филиппа Киркорова.

Пригожин опубликовал кадры с праздника в честь дня рождения Киркорова
Иосиф Пригожин поспорил с подписчиками из-за Аллы Пугачёвой
Иосиф Пригожин вышел из себя из-за слов про Аллу Пугачёву: "Она передумала, и мы за ней должны бежать?"
Слизней как не бывало: вот чего они боятся, как огня — простая обработка избавит от вредителей
Daily Mail: Россия показала пример другим странам, как может помочь золото
Актёр Сергей Варчук: "Счастья, здоровья, благополучия и мирного неба над головой!"  Анжела Якубовская В ВСУ будут служить все: от туберкулёзников до психов Дмитрий Плотников Безопасность Сахеля отныне в руках бойцов российской армии. США покидают Нигер Любовь Степушова
Как сейчас выглядит 72-летняя мама певицы Жанны Фриске: "Фигура — статуэточка"
Ошибки при замене свечей, которые могут стоить вам "капиталку" двигателя
Как получить идеальную жареную картошку: пять несложных рекомендаций
Как получить идеальную жареную картошку: пять несложных рекомендаций
Последние материалы
Сценарист "Моей прекрасной няни" Золотарёв получал 15 тыс. рублей за серию
В ВСУ будут служить все: от туберкулёзников до психов
Марулосалата: как приготовить самый известный греческий салат
Дагестанец бросился спасать упавшую с катера туристку и не выжил
Подбор и применение цветной туши: советы для сохранения безупречного образа
Ида Галич улетела в Сочи с подругами отмечать свое 34-летие
Юрий Лоза рассказал, что значит страстная пятница для верующих
Леонид Агутин покинул Россию после выхода совместной песни с Аллой Пугачёвой
Почему стоит посадить гортензию
Алика Смехова опубликовала снимок с отцом и мачехой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников