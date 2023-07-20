Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал введённые против него санкции Канады и отметил, что лидерам стран коллективного Запада остаётся "сводить счёты" с творческими людьми.
"Ну ввели и ввели. Что теперь я могу сделать? Самый главный лозунг и формула — запрещать въезжать или выезжать, путешествовать", — указал он в беседе с RT.
Кроме того, Пригожин напомнил про основные принципы демократии: свобода передвижений, мнения и мысли. После очередного пакета антироссийских санкций продюсер поздравил "такую демократию и её представителей".
Ранее Канада ввела санкции против Пригожина, певицы Валерии, Филиппа Киркорова, Тимати, Юлии Чичериной и других.
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