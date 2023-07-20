Светлана Дружинина считает, что потеря славы станет главным наказанием для Аллы Пугачёвой

Актриса Светлана Дружинина прокомментировала отъезд Аллы Пугачёвой в Израиль.

Фото: mk.ru

Народная артистка РФ назвала сбежавших за границу российских звёзд предателями, которые покинули свою страну и народ в самый ответственный момент.

"Там они никому не нужны. Рано или поздно начнут сильно тосковать. Это более обременительное чувство, чем наше нынешнее осуждение”, — отметила Дружинина в YouTube-шоу "Эмпатия Манучи”.

При этом Светлане Сергеевне искренне жаль Аллу Пугачёву, которая долгое время была гордостью и достоянием России.

"Наказала себя сама, отказавшись от славы и уважения. Ну, похлопают ей там раза три. Это гораздо страшнее потери денег и замка”, — резюмировала артистка.

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