Певец Григорий Лепс подтвердил, что развёлся с женой из-за своей измены

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Певец Григорий Лепс признался, что изменил экс-супруге.

Фото: smotrim.ru

Музыкант отметил свой день рождения сольным концертом в "Крокус Сити Холл”. Поздравить артиста приехали его поклонники, коллеги и близкие.

Певец порадовал гостей новым альбомом. По словам артиста, самой близкой песней для него с этой пластинки является композиция "Предатель”. В общении с журналистами Лепс признался, что в песне он рассказывает о разводе с женой, который случился из-за его измены.

"Я и предал! Об этом и пою”, — цитирует артиста издание "Московский Комсомолец”.

Примечательно, что бывшая жена Григория Анна Шаплыкова не посетила концерт экс-супруга. На презентацию нового альбома пришла только старшая дочь певца Инга.

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