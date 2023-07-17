Певец Григорий Лепс признался, что изменил экс-супруге.
Музыкант отметил свой день рождения сольным концертом в "Крокус Сити Холл”. Поздравить артиста приехали его поклонники, коллеги и близкие.
Певец порадовал гостей новым альбомом. По словам артиста, самой близкой песней для него с этой пластинки является композиция "Предатель”. В общении с журналистами Лепс признался, что в песне он рассказывает о разводе с женой, который случился из-за его измены.
"Я и предал! Об этом и пою”, — цитирует артиста издание "Московский Комсомолец”.
Примечательно, что бывшая жена Григория Анна Шаплыкова не посетила концерт экс-супруга. На презентацию нового альбома пришла только старшая дочь певца Инга.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Российский врач-онколог и хирург Иван Карасёв объяснил, как понять, что кровь в организме становится густой, и какие шаги предпринять.